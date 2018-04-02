Москва, 2 апреля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Законопроект, который предусматривает возможность ареста имущества юридических лиц для обеспечения наказания по коррупционным делам, Госдума может принять до конца весенней сессии. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM 2 апреля, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).

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«Вопросы, связанные с безопасностью граждан, борьбы с коррупцией — рассматриваются в соответствии с регламентом, но без всяких задержек. Если не будет ключевых серьезных поправок в законопроект, то мы будем принимать его в весеннюю сессию», — сказал глава профильного комитета.

Вопрос о принятии данной меры будет рассматриваться судом на основании мотивированного ходатайства прокурора, а исполнение судебного решения должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве.