Киев, 2 апреля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Реализация совместного проекта России и Германии «Северный поток — 2» представляет угрозу всей планете, заявил 2 апреля лидер фракции «Народный фронт» в Верховной раде Украины Максим Бурбак во время работы на согласительном совете руководства депутатских групп и фракций.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Последствия выполнения проекта «Nord Stream-2» выйдут далеко за пределы коммерции или внутренних дел стран ЕС и повлекут за собой экономическую и политическую дестабилизацию всей Европы, а значит и планеты в целом», — приводит сообщение Бурбака пресс-служба партии.

Он добавил, что украинский президент и правительство должны начать консультации с Еврокомиссией по вопросу строительства «Северного потока-2» в порядке, предусмотренном Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной и «донести до мира» информацию о последствиях развития европейского проекта.

Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало последнее необходимое разрешение на строительство трубопровода. В Берлине подчеркнули, что не видят препятствий для удовлетворения запроса о прокладке «Северного потока — 2» по морскому дну.

В свою очередь, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поддерживающие строительство трубопровода «Северный поток — 2» являются «сообщниками России в гибридной войне».

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