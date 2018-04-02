Москва, 2 апреля, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Сергея Цивилёва назначили врио губернатора Кемеровской области в первую очередь потому, что он знает, что делать, и пользуется доверим президента России, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Kremlim.ru Сергей Цивилёв

«Кемеровская область в последнее время находится в состоянии стагнации. В ней имеется достаточно много проблем, которые надо решать, начиная от протестных настроений в Новокузнецке, где протестуют против открытого способа добычи угля, заканчивая тем обстоятельством, что по уровню доходов Кемеровская область выглядит хуже целого ряда других сибирских регионов», — сказал Калачёв.

При этом область может показать высокий уровень доходов. Напомню, часть социальных программ экс-губернатора Тулеева была возможна потому, что на бизнес возложили дополнительную нагрузку, то есть за счет обременения бизнесменов осуществлялись всякого рода раздачи малоимущим и социально незащищенным гражданам.

«Но это же не путь прогресса. Тут надо давать удочку, а не рыбу. Нужно создавать новые хорошо оплачиваемые рабочие места, нужно искать новые драйверы роста региона. И это может быть не только уголь. Ранее в области было неплохое машиностроение, и химическая промышленность в советские годы была широко представлена.

Спасибо Тулееву за стабильность, которую он обеспечивал, но к стабильности надо добавить развитие. И этим развитием и должен заняться Цивилёв», — полагает эксперт.

Популярность губернатора отнюдь не означает, что регион динамично развивается. При Тулееве в экономике региона особо не было провалов. Но, с другой стороны, потенциал региона используется недостаточно, и это отражается на качестве жизни населения.

«Сейчас политологи начинают пугать, что с приходом Цивилёва начнутся выяснения отношений с местной национальной элитой, могут быть проблемы с областной думой, «через колено не получится» и ему придется договариваться. Это понятный посыл, но мне кажется, что вряд ли верный, — отметил эксперт. — Потому что как только появляется новый руководитель, чиновники и законодательная власть начинают строить отношения с руководителем».

По его мнению, если новый руководитель будет пользоваться полной поддержкой силовых структур, они будут целиком поддерживать Цивилёва и продвигать одну и ту же линию по наведению порядка в области и создания условий для развития, то проблем у врио губернатора не будет.

«Про Цивилёва говорят, что либеральничать не в его характере, он в прошлом военный, капитан 3-го ранга, флотский человек. Порядок и дисциплина для него понятия определяющие, точно не пустой звук», — считает Калачёв.

Те качества, который позволили ему вести успешный бизнес и помогли возглавить Кемеровскую область, они в полной мере пригодятся. То есть, с одной стороны, он умеет, совершено очевидно, быть хорошим администратором, управленцем, менеджером (на примере «Колмара»). С другой стороны, качеств политика в нём тоже присутствуют.

«Полагаю, что то умение, опыт, знания и приобретенные навыки, которые у него есть, будут использованы врио губернатора в полной мере. Кемеровская область, конечно, небеспроблемная, но с учетом того, что в области вертикаль власти была выстроена до земли, любовь Цивилёва к порядку и дисциплине будет в первую очередь востребована.

Также будет востребован талант Цивилёва как экономиста. Для врио губернатора сейчас важно, чтобы доходы бюджетные росли. Он должен стать лоббистом политических интересов, с одной стороны, и драйверов роста экономики Кемеровской области, с другой стороны. Думаю, и то, и другое у него получится», — высказал свое мнение эксперт.

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