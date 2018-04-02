Санкт-Петербург, 2 апреля, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Авиакомпания «Азимут» 1 апреля 2018 года открыла регулярные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Грозный на самолетах Sukhoi Superjet 100. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 апреля в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», которое управляет петербургским аэропортом «Пулково».

Aviakompaniya-azimut.ru Самолет авиакомпании «Азимут»

Перелеты осуществляются четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Петербурга в 11:40, прилет в Грозный в 14:50. Обратный вылет из столицы Чечни — в 15:50, прилет в Петербург в 19:05.

С учетом того, что еженедельные рейсы в Грозный из петербургского аэропорта «Пулково» выполняет еще одна российская авиакомпания, частота полетов между двумя городами возросла до пяти рейсов в неделю.

Ранее авиакомпания «Азимут» открыла из Санкт-Петербурга полеты в Краснодар и Ростов-на-Дону. С начала работы авиакомпания уже обслужила в «Пулково» свыше 55 тыс. пассажиров. Парк авиакомпании состоит из современных воздушных судов Sukhoi Superjet 100.

Авиакомпания «Азимут» базируется в новом международном аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону. По мере расширения маршрутной сети парк «Азимута» до 2022 года может вырасти до 16 самолётов SSJ100.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2017 года авиакомпания UTair совершает прямой рейс из Санкт-Петербурга в Грозный и обратно на самолете Boeing-737 по субботам.