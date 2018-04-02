Кемерово, 2 апреля, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Кемеровская область досталась Сергею Цивилёву в очень сложный период, став центром трагедии, всколыхнувшей не только этот регион, но и всю страну, и даже мировое сообщество. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил политический аналитик Павел Клачков (Красноярск).

Kremlim.ru Сергей Цивилёв

«Соответственно, внимание к тому, что будет дальше происходить в Кемеровской области, будет несопоставимо с вниманием к любым другим сибирским регионам. Особенно после тех серьёзных поручений, которые дал президент РФ Владимир Путин, прибывший в Кузбасс почти сразу после трагедии», — считает политаналитик.

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Сергей Цивилёв был назначен врио губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года. Ранее в этот день пост главы Кузбасса покинул Аман Тулеев, находившийся у власти в регионе с 1990 года, в том числе в губернаторской должности — с 1997 года. Он обратился к президенту РФ с заявлением об отставке по собственному желанию, и глава государства его отставку принял. Уходу Тулеева предшествовала трагедия в Кемерове, где 25 марта при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

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«После пожара в «Зимней вишне» мы увидели в Кузбассе мощные протестные настроения. И Цивилёву придётся справляться с этим вызовом. И в этой связи мы можем констатировать, что контроль со стороны федеральной власти, со стороны общественных структур, гражданского общества будет очень серьёзным. Стоит отметить, что именно Цивилёв вышел к протестующим кемеровчанам 27 марта. И в его общении с народом есть что проанализировать. Но кто бы какие оценки не давал, без сомнения, ему досталась сложнейшая задача. Что-то у него получилось, что-то — пока нет, но давать какую-то однозначную оценку его поведению на митинге не стоит», — подчеркнул Павел Клачков.

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«Ещё один аспект — в Кузбассе за долгие годы нахождения у власти Амана Тулеева сложилась своя политическая система. Регион по сравнению с другими субъектами РФ смотрелся как некий неприступный бастион. Однако всё изменила трагедия в «Зимней вишне». В Кузбассе всё пошатнулось. И Цивилёву, возможно, удастся всю эту систему трансформировать в связи с требованиями времени. То, что у него есть навыки, опыт, и то, что он понимает расклады современной политики в России, в этом сомнений нет. Но те обстоятельства, с которыми он столкнулся, не имеют прецедентов на данный момент. Это и предпосылки к социальному взрыву, и назревшие несовершенства политической системы, существовавшей при Амане Тулееве. Про него, кстати, сейчас многое говорят, однако нельзя забывать, что он сделал для Кузбасса много достойного. Многие регионы завидовали Кузбассу при Тулееве. В общем, в Кузбассе сейчас образовался клубок обстоятельств, и как его распутает Цивилёв, однозначно сказать сейчас нельзя. Ясно одно — ему будет очень трудно. Но эту сложнейшую задачу он будет решать не один, а под пристальным контролем Кремля», — резюмировал политаналитик.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 2 апреля, Сергей Цивилёв был официально представлен в должности врио губернатора региона.

По словам полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, профессиональный опыт Цивилёва «будет востребован в Кемеровской области».

«Уверен, он внесёт свой вклад в развитие региона, сделает всё, чтобы обеспечить его социально-экономическую стабильность», — сказал Сергей Меняйло.

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