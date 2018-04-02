Симферополь, 2 апреля, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Опыт Крыма показывает, что смена первых лиц ведомств мало что даёт для исправления ситуации: слишком запущена управленческая сфера, которая во многом держится не на правовой основе. Нужно менять не только состав, но и структуру власти в стране. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала крымский политический обозреватель Наталья Гаврилева, комментируя отставку губернатора Кемеровской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Трагедия в Кемерове, если будет проведено справедливое расследование, может дать толчок к оздоровлению страны

«Аману Тулееву надо было уходить намного раньше, видимо, он давно перестал контролировать регион. От первого лица, конечно, многое зависит. Но, как показывает опыт Крыма, смена первых лиц ведомств мало что даёт для исправления ситуации: слишком запущена управленческая сфера, которая во многом держится не на правовой основе. Смени сейчас премьера РФ и оставь всё по-прежнему по всей вертикали — будет то же самое», — отметила Наталья Гаврилева.

По её словам, люди должны знать, что за совершенные преступления обязательно последует наказание — и неважно, на какой ступеньке властной лестницы ты находишься.

«Сейчас трагедия в Кемерове, если будет проведено справедливое расследование, может дать толчок к оздоровлению страны. Те активисты, что пошли по всем ТРЦ в стране, — если правильно с ними поработать, могут внести неоценимый вклад в изменение России. Это та самая команда Путина. И тогда, при изменившихся условиях, прежние начальники сами собой отпадут… С большим вниманием слежу именно за этим моментом — за расследованием. Будет очень печально, если сядут только стрелочники. Тогда это будет значить, что никто ничего менять в стране не будет», — подчеркнула эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» из-за пожара на четвёртом этаже здания погибли десятки людей, среди которых много детей. Огонь распространился мгновенно. Впоследствии следователи выявили нарушение правил пожарной безопасности в торговом центре. А граждане, которые стали свидетелями ЧП, говорили о нерасторопности спасателей.

1 апреля Аман Тулеев принял решение о сложении губернаторских полномочий из-за трагических последствий пожара. Врио главы региона назначен Сергей Цивилёв, который был вице-губернатором.