Москва, 2 апреля, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Православную традицию соблюдать режим питания во время Великого поста поддерживают только 2% жителей России, а большинство (78%) не станут следовать ей, говорится в результатах опроса общественного мнения, проведенного «Левада-Центром», передает 2 апреля Интерфакс.

Пасха

Выяснилось, что из 1600 опрошенных 6% собираются поститься только в последнюю неделю перед Пасхой (выпадает на 8 апреля).

При этом большинство (89%) жителей России планируют отмечать Пасху. Красить яйца собираются 64% опрошенных, покупать или печь куличи — 40% и 25% соответственно.

При этом в Пасху в гости намерены пройти или принять их у себя 25% и 22% жителей России.

Добавим, что Великий пост является одним из древних церковных постов. В 2018 году он длится с 19 февраля по 7 апреля 2018 года по григорианскому календарю. Во время пощения христиане соблюдают его с особенной строгостью, воздерживаясь от мяса, вина, молока, сыра и яиц.

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