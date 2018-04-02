Москва, 2 апреля, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Госдума 3 апреля обсудит проект заявления, где говорится об осуждении принятого Сеймом Латвии закона о школьной реформе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля, об этом сообщил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Мы давно следим за развитием так называемой реформы… Проект заявления подготовлен и по идее будет приниматься», — сказал Затулин.

Это не совсем обычное заявление, подчеркнул он.

«Госдума отмечает, что действия (властей Латвии) должны повлечь за собой специальные экономические меры, то есть мы предлагаем ввести санкции за нарушение прав и свобод нацменьшинств, русских и русскоязычных», — сказал парламентарий.

Государственная дума в проекте заявления отмечает, что «действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской Республики, предусмотренных федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах».