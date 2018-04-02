Екатеринбург, 2 апреля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. После отставки Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области могут последовать и другие увольнения чиновников. Среди них многие эксперты называют министра по чрезвычайным ситуациям России Владимира Пучкова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Уральский блогер Сергей Колясников полагает, что на главе МЧС лежит не меньшая ответственность за трагедию в «Зимней вишне». По его мнению, это его ведомство «превратилось в федеральную кассу, работающую во всех регионах».

Также он отмечает, что до сих пор не закрыт вопрос с отставкой мэра Кемерова Ильи Середюка.

«Что касается глав других регионов и городов. Тут, если судить по схожему, как в Кемерове, замалчиванию ситуации в регионе наряду с самой ситуацией — навскидку сразу вспоминается губернатор Карелии Артур Парфенчиков и мэр Уфы Ирек Ялалов. И там и там у нас информационная блокада и отчаянные попытки людей докричаться», — сообщил Колясников корреспонденту ИА REGNUM.

Кроме того, некоторые эксперты полагают, что в отставку должен уйти губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Поводом для этого может стать ситуация в Волоколамске, где из-за выброса газа на полигоне «Ядрово» отравились десятки детей. Отставки Воробьёва и врио главы Волоколамского района Андрея Вихарева требуют и местные жители. Массовый митинг прошёл вчера, 1 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерова произошёл пожар. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Семеро человек арестованы, им предъявлены обвинения.

1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил о своей досрочной отставке, так как морально не может работать с «таким тяжелейшим грузом». Врио главы региона назначен Сергей Цивилёв, который ранее был вице-губернатором.