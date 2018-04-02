Париж, 2 апреля, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Учёные из Франции пришли к выводу, что лицо кроманьонца Cro-Magnon 1 могло быть покрыто шишками, в том числе на нём присутствовала одна особенно крупная на лбу. Об этом сообщается в журнале Lancet.

Thelancet.com Cro-Magnon 1

Исследователи изучили череп кроманьонца, который был обнаружен в 1868 году в пещере на юго-западе Франции. Возраст останков составляет около 30 тыс. лет.

Череп практически целиком сохранился, за исключением зубов и области на правой лобной кости, где наблюдалось круглое поражение. Учёные считали, что оно могло быть вызвано рахитом, актиномикозом, гистиоцитозом, а также посмертным изменением тканей под влиянием почвы.

Однако теперь ученые выдвинули новую гипотезу. Поражение изучили методом компьютерной томографии. Анализ показал, что это не могло быть злокачественным образованием.

По мнению исследователей, все признаки указывают на опухоль, называемую невриномой. Поставив такой диагноз, учёные воспроизвели внешний облик кроманьонца. На его лице присутствуют многочисленные образования, в том числе крупная шишка на лбу и небольшие опухоли у глаз, носа и рта.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные выдвинули гипотезу о том, что неандертальцев могла погубить инфекция.