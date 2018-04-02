Москва, 2 апреля, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Версию о связи ареста владельцев группы компаний «Сумма» братьев Магомедовых с политической борьбой перед формированием нового правительства РФ в Кремле считают «политологическими пересудами». Об этом заявил 2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пауль Вебер. Слух. 1953

По словам официального представителя Кремля, попытки увязать уголовное преследование одного из богатейших предпринимателей России Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова, с противоборством различных группировок во власти следует «оставить политологам».

«Это, скорее, такие политологические пересуды. Давайте оставим это политологам, и, конечно же, мы не можем принимать участия в таких обсуждениях», — подчеркнул Песков.

По его словам, известно, что Магомедов принимал участие в ряде встреч представителей крупного бизнеса с президентом России, но не более того.

«Имело место несколько таких общих встреч, вы о них знаете, списки участников были публичными. За последнее время о каких-то других встречах мне неизвестно», — добавил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Напомним, 31 марта решением Тверского суда Москвы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей были взяты под стражу владельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовых, а также руководитель компании «Интэкс» Артур Максидов. В отношении Магомедовых возбуждено уголовное дело по семи эпизодам преступлений.

Правоохранители вменяют им в вину создание организованного преступного сообщества (ОПС) (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Свою вину подозреваемые отрицают.

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Как сообщало ИА REGNUM, братья Магомедовы в настоящее время помещены в одиночные камеры Лефортовской тюрьмы. Задержанный полицейскими 30 марта Зиявудин Магомедов собирался выехать на лечение в Майами (США), однако не успел.

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