Москва, 2 апреля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Губернаторы и члены правительства давно должны покинуть свои посты, так как именно они ответственны за весьма плачевное положение дел в стране, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он 2 апреля заявил корреспонденту ИА REGNUM.

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Так он прокомментировал новость о том, что теперь уже бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел со своего поста, заявив, что это «единственно верное решение», так как дальше оставаться на должности главы области «с таким тяжелейшим грузом морально нельзя». Речь шла, напомним, о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», где 25 марта погибли 64 человека, из них 41 ребёнок.

«По моему мнению, губернаторы, мэры и члены правительства все давно должны были нас покинуть, — сказал Кагарлицкий. — Свою не просто некомпетентность, а опасность для общества они доказали многократно и продолжают делать это ежедневно. Большой вопрос, кого из нынешней правящей элиты можно было оставить на основании должностного соответствия. Проблема в другом: кого требовать убрать и кого федеральный центр готов «сдать». На данный момент они не готовы сдать никого. Если сейчас уберут, например, Андрея Воробьева, встанет вопрос, а почему всех остальных губернаторов терпят? Глав регионов, которые пользуются авторитетом и успехом в своих областях, можно пересчитать по пальцам одной руки. В большинстве случаев они не популярны в своих регионах и вызывают крайнюю ненависть».

При этом Борис Кагарлицкий отметил, что историю с отставкой Амана Тулеева он не трактует в том смысле, что того сняли под давлением народа.

«Скорее, имела место некая комбинация, которую провели кемеровские элиты для того, чтобы не допустить последующего вмешательства федерального центра в кадровый вопрос, — сказал глава ИГСО. — Они рассуждали примерно так: «Давайте уговорим старика самого уйти в отставку — превентивно, пока в Кремле не нашли ему замену». Это сугубо местный переворот, который в значительной мере был направлен против Кремля».

Также Кагарлицкий уточнил, что вопрос, касающийся отставки того или иного крупного чиновника, лежит не только в плоскости нравственности.

«Проблема не только в моральной ответственности и не в том, что между ними (крупными госчиновниками — прим. ИА REGNUM ) и моралью лежат межгалактические расстояния, — сказал глава ИГСО. — Проблема в том, что на самом деле отставки и замещения политиков совсем не обязательно должны быть связаны с их аморальностью. Представьте себе человека, который полностью морален и взяток не берёт, абсолютно честен, но идиот и развалил всю работу в области. Такой человек должен оставаться на месте? Или его надо гнать поганой метлой и, может быть, даже быстрее, чем коррупционера, который хоть что-то делает? Вопрос не в морали, а в том, насколько хорошо губернаторы управляют своими областями, насколько представляют интересы области и в какой степени соответствуют своей должности. Ещё один вопрос, который у нас вообще не ставится, — представляют ли они кого-либо, кроме центра или местных элит? Какое они имеют отношение к волеизъявлению и пожеланиям граждан? Никакого!»

В качестве примера такого непопулярного политика, который, несмотря на острое и массовое неприятие его работы населением, продолжает оставаться на своем посту, Кагарлицкий назвал мэра Москвы Сергея Собянина.

«Собянин крайне непопулярен, — сказал директор ИГСО. — Если бы в РФ прошли свободные выборы местных начальников, то от силы 10% остались бы на своих местах. Это не значит, что следующие были бы намного лучше, но они были бы ориентированы на другую общественную ситуацию».

Эксперт подчеркнул также, что события в том же Волоколамске показали, насколько глубокий антагонизм разделяет местные власти и народ.

«Требования населения учитывать его интересы, даже самые базовые, например не травить людей свалочным газом, воспринимаются как бунт, — сказал Кагарлицкий. — Как возмутительный и отвратительный бунт. Раньше власть людей не видела, но когда они стали призывать обратить на них внимание, она начала их ненавидеть и желать им всяческого зла. Ход мысли таких губернаторов, мэров и прочих приблизительно следующий: «Эти сволочи, которые живут под нами, должны были бы понять, что мы навсегда, и с нами нельзя спорить, пытаются нам напакостить, протестуя против чего-то и чего-то требуя. Мы должны их наказать. Жесточайшим образом. Например, создать ещё десять свалок в Подмосковье». Если бы была возможность снести Волоколамск и закатать его под землю, они бы и это сделали».