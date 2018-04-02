Москва, 2 апреля, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Последняя неделя марта имеет шанс войти в мировую историю, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачёв. Речь идет о запуске Китаем фьючерса на нефть в юанях, обеспеченного золотом.

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По его мнению, это событие имеет далеко идущую перспективу, оценивать которую по итогам первой недели торгов некорректно. Но государственная стратегия Поднебесной состоит в выстраивании далёких перспектив и неспешное решение текущих проблем.

«В 2015 году, летом, Китай обнародовал состояние золотого запаса, а в октябре того же года МВФ ввел китайский юань в пул резервных валют специальных прав заимствования (SDR). В то же время заработала Шанхайская золотая биржа (SGE), на которой запустились торги физическим золотом. Китай начал формировать обеспечение золотом петроюаня. Сейчас всё готово и начало работать», — отметил Грачёв.

Следующим сигналом, насколько Китай готов стать модератором на мировом рынке нефти, может стать участие в IPO Saudi Aramco. В том случае, если Поднебесная станет существенным пайщиком Саудовской государственной компании и сможет убедить арабов (как Никсон в 1974 году) продавать им нефть за юани, обеспеченные золотом — мы вспомним, когда это всё началось, — 26 марта 2018 года.

«Перспективу развития событий именно таким образом подогревают заявления первых лиц ОРЕС о желании продлить договор ОРЕС+ о контроле добычи нефти на беспрецедентный срок 10−20 лет. Очевидно, что одним из ключевых переговорщиков в этом договоре является Россия, и это объясняет ту истерику, которую наблюдается последние год-полтора», — пояснил эксперт.

На кону стоит вопрос краеугольного камня американского нефтедоллара и американского государственного долга, и сейчас под ним начинает колебаться почва. Безусловно, это вопрос не сегодняшнего дня и как будут развиваться дальнейшие события — покажет время, но табуретка под американской финансовой системой, и её доминированием в мировых финансах, шатается всё больше.

«Текущие факторы, которые определяют сегодняшние котировки цен на нефть, всё те же. Это состояние запасов нефти и нефтепродуктов в США и динамика изменения добычи нефти в Штатах», — сказал Грачёв.

На прошлой неделе выросли запасы сырой нефти (+1,643 млн баррелей), но сократились запасы готовой продукции, дистиллятов и бензина (-2,090 и — 3,472 млн баррелей соответственно). Неожиданно сократилось число буровых установок. Также вышли данные о том, что количество буровых стало 798 (-6) против 804 неделей раньше.

«Цена барреля Brent остается около $69,70 за бочку и в свете изложенных выше событий, высока вероятность, что в апреле котировки будут умеренно расти до $71 — 72,50 за баррель», — считает эксперт.

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