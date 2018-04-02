Красногорск, 2 апреля, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Московская областная дума в первом чтении приняла законопроект, предлагающий установить предельные сроки эксплуатации автобусов. Согласно новым поправкам, стандарт автобусов малого класса будет составлять пять лет, среднего и большого — семь. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов, ввиду отсутствия у большинства перевозчиков средств на покупку нового транспорта, данные поправки могут стать одним из механизмов борьбы с конкуренцией.

Московский автобус

«Поддерживаем законопроекты, которые направлены на обновление подвижного состава и повышению качества проезда для пассажиров. В свою очередь, учитывая автобусный парк «Мострансавто» и других перевозчиков в 11 тыс. единиц техники, сомневаюсь, что замена транспорта пройдет оперативно и будет соответствовать срокам перехода в нормативных актах. Стоит отметить и тот факт, что у большинства перевозчиков отсутствуют оборотные средства на покупку транспорта и эти поправки могут стать механизмом борьбы с конкуренцией, а пострадают от этого пассажиры, которые могут получить закрытие своих любимых маршрутов из-за санкций, наложенных на перевозчика», — отметил он.

Добавим, по мнению главы «Союза пассажиров» Кирилла Янкова, данный законопроект можно назвать популизмом со стороны чиновников или лоббированием интересов автопроизводителей. Он отметил, что в настоящий момент информации о связи аварийности автобусов и сроком их эксплуатации не существует, и рационального объяснения введения подобных поправок нет.

«Заботы о пассажирах я здесь не вижу. Никто никогда не дал статистику о том, что чем старше автобус, тем он менее безопасен. В плане комфортабельности дело не в возрасте, автобус может содержаться в достаточно хорошем состоянии независимо от возраста, например, дополнительно снабжён кондиционером», — подчеркнул он.

Добавим, внесение изменений в закон «Об организации обслуживания населения на территории Московской области» также предполагает введение дополнительных оснований для признания свидетельства на право осуществления перевозки недействительным. Так, право на перевозку смогут аннулировать в том случае, если перевозчик не предоставил данные в региональную навигационно-информационную систему (РНИС) или неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение ДТП.

В случае нарушения предоставления данных в РНИС, перевозчики будут привлечены к административной ответственности. Поправки в кодекс Московской области об административных правонарушениях предусматривают наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей.

Добавим, министр транспорта Московской области Игорь Тресков также сообщил, что всего в регионе перевозку пассажиров осуществляют около 11 тыс. автобусов, и на 2018 год намечено обновление 30% транспортных средств автопарка «Мострансавто». Поставка последней партии техники завершится в апреле.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с марта 2018 года во всех автобусах «Мострансавто» появилась возможность оплаты проезда бесконтактным способом. Услуга доступна на более, чем 4,5 тыс. транспортных средств.

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