Автобусы Подмосковья оборудовали системой бесконтактной оплаты проезда

Красногорск, , 18:15 — REGNUM Подмосковье стало первым регионом России, где стала доступна оплата проезда на наземном транспорте банковскими картами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства транспорта Московской области 12 марта. По словам министра транспорта Подмосковья Игоря Трескова, с начала марта 2018 года во всех автобусах «Мострансавто» пассажиры смогут воспользоваться новым сервисом. Так, на более, чем 4,5 тыс. транспортных средств будет возможна оплата поездки бесконтактной картой любого банка или гаджетами с системой NFC (смартфоны, умные часы, планшеты).

«Для более комфортного использования общественного транспорта пассажиру теперь не нужно задумываться о наличии проездного билета или денежных средств, теперь достаточно приложить карту к мобильному терминалу, который есть у водителя или кондуктора. Внедрение сервиса в таком масштабе впервые охватило весь субъект Российской Федерации. До конца года также все коммерческие перевозчики должны будут подключить сервис оплаты по банковским картам», — отметил Игорь Тресков.

Добавим, в настоящий момент в системе оплаты банковской картой задействованы более 1200 городских, пригородных и междугородних маршрутов регулярного сообщения. Их общая протяжённость составляет свыше 30 тыс. километров. Ежедневно автобусами в регионе пользуются более 1,5 млн пассажиров.

«При оплате банковской картой стоимость проезда на городских маршрутах дешевле более, чем на 30% по сравнению с тарифом, действующим при оплате наличными: 32,92 рубля вместо 48 рублей, по аналогии с оплатой по транспортной карте «Стрелка», — добавил президент АО «УЭК» («Универсальная электронная карта») Михаил Казаков.

Отметим, проект по оплате проезда бесконтактными банковскими картами был запущен по совместной инициативе правительства Московской области, ПАО «Сбербанк» и Мострансавто. В конце 2017 года тестирование проекта по оплате проезда банковскими картами проводилось на маршрутах в городском округе Домодедово. Тогда было оборудовано 130 автобусов Мострансавто.

По словам генерального директора Мострансавто Владислава Мурашова, с внедрением новых платежных решений существенно сократилось время посадки пассажиров. При этом нововведения также выгодны транспортному предприятию, так как переход на безналичный расчет делает данный сегмент доходов предельно прозрачным.

«Несмотря на то, что сервис по оплате банковскими картами был запущен совсем недавно, уже сейчас ежедневно регистрируются порядка 1000 транзакций. Оплата проезда по банковскими картами занимает не более нескольких секунд», — подчеркнул он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Автодоре рассматривают несколько способов взимания платы за проезд по столичной ЦКАД при полном переходе на режим free flow. Данная система движения автомобилей по трассам позволяет контролировать и регистрировать проезд транспорта, не накладывая лишних ограничений на трафик.

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