Санкт-Петербург, 2 апреля, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Главному инженеру Московского вокзала в Санкт-Петербурге предъявлено обвинение в связи с падением тяжелого светильника с фонарного столба на Невском проспекте. В результате этого ЧП был причинен тяжкий вред здоровью ребенка.

ОАО РЖД Московский вокзал

Как сообщили сегодня, 2 апреля, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, инцидент произошел 6 августа 2017 года. Светильник сорвался со столба у дома 85 по Невскому проспекту, в зоне ответственности железной дороги, и упал на проходившего мимо семилетнего мальчика.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

«По версии следствия, обвиняемый ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности по осмотру зданий и сооружений, эксплуатируемых организациями федерального железнодорожного транспорта», — пояснили суть обвинения в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Главный инженер Московского вокзала Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД», на время следствия находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, что за истекший 2017 год на территории Октябрьской железной дороги в результате нарушения правил пересечения железнодорожных путей пострадало 246 человек, 171 из них погиб, в том числе 12 несовершеннолетних. Количество пострадавших граждан в прошлом году по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 3%. В тоже время в два раза увеличилось число электротравм.