Вильнюс, 2 апреля, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 2 апреля, отправляется в США, где на 3 апреля в Белом доме запланирована встреча Грибаускайте и глав Латвии и Эстонии с президентом США Дональдом Трампом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как подчёркивает пресс-служба Грибаускайте, встреча на высшем уровне в Вашингтоне состоится по инициативе Трампа. В ходе визита в Вашингтон главу Литвы будут сопровождать министры иностранных дел, обороны и экономики.

В Белом доме главы государств намерены принять совместную политическую декларацию, в которой будут определены дальнейшие направления развития сотрудничества.

Согласно информации пресс-службы Грибаускайте, президент Литвы обсудит с главами США, Латвии и Эстонии вопросы обеспечения региональной безопасности, подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Брюсселе, реформу НАТО, а также вопросы возможного наращивания вооружений США в регионе.

По Грибаускайте, «США играют центральную роль в обеспечении обороны Литвы и других прибалтийских стран».

«Присылая своих военных, технику и выделяя финансовые средства, США вносят активный вклад в обеспечение безопасности нашего региона. В рамках «Европейской инициативы сдерживания» (European Deterrence Initiative) ежегодно на треть увеличивается финансовая помощь для укрепления обороноспособности и улучшения военной инфраструктуры стран Европы, в том числе и Литвы. США также являются одним из главных партнеров по приобретению вооружения. Литва покупает у американских производителей зенитные ракеты Raytheon, бронированные внедорожники Oshkosh, боевые модули Bushmaster, противотанковые ракетные комплексы Javelin, другое оборудование и амуницию», — говорится в сообщении пресс-службы Грибаускайте.

Также запланировано подписание двух меморандумов о взаимопонимании между оператором терминала сжиженного природного газа американской компанией Freeport LNG и двумя литовским компаниями Klaipėdos nafta и Lietuvos dujų tiekimas. Запланирован бизнес-форум.