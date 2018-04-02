Москва, 2 апреля, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Южнокорейские бренды Hyundai и KIA объявили о старте продаж специальных вариантов Solaris, Elantra и Creta, выпуск которых приурочен к проведению в России чемпионата мира по футболу, об этом 1 апреля сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компаний.

Значок Хендай

В рамках данной акции будет выпущено 20 тыс. автомобилей, каждая из машин получит эмблему FIFA 2018, а также различные аксессуары.

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В их число входят специальные коврики и футбольный мяч производства Adidas с символикой чемпионата.

Сообщается, что модели Elantra и Tucson будут представлены во всех комплектациях, Solaris будет представлен в версиях Elegance и Comfort с мотором 1,6 л.

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Также к ним присоединится лидер рынка кроссоверов — модель Creta, спецверсия этого авто будет доступна покупателям в варианте Style.

Напомним, ранее компания Hyundai представила на мотор-шоу в Нью-Йорке обновлённый кроссовер Tucson, автомобиль получил не только внешние изменения, но и внутренние, он оборудован новыми двигателями, 2-литровым мощностью 164 л.с. и 2,4-литровым мощностью 181 л.с.