Екатеринбург, 2 апреля, 2018, 11:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге перед зданием, в котором располагается Верх-Исетский районный суд, активисты общественных организаций провели пикет в поддержку председателя организации «Защитники Отечества» Николая Рябчевского. После мероприятия они направились в суд, где состоится рассмотрение иска общественника к настоятелю собора в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерея Евгения Попиченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мария Шевченко Пикет у здания Верх-Исетского районного суда Ектаеринбурга

Перед началом суда на пикет вышли около 10 человек. Они стояли с плакатами «Мы за ветеранов и В. И. Ленина» и «Нет десоветизации». Участники пикета сообщили, что считают недопустимым сравнение основателя Советского государства трудящихся Владимира Ленина с преступником Гитлером.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Екатеринбурге состоялось предварительное заседание Верх-Исетского районного суда на котором иск Николая Рябчевского был принят к рассмотрению.

Ранее Евгений Попиченко позволил себе сравнить Владимира Ленина с Гитлером в эфире телеканала «Союз», а впоследствии его слова были транслированы в «Православной газете».

В свою очередь Николай Рябчевский считает, что подобными высказываниями священнослужитель оскорбил его и десятки тысяч граждан России, награждённых орденами с изображением Ленина. В связи с этим, он требует от Евгения Попиченко публичных извинений, а также указал в иске, что считает подобные высказывания «разжиганием ненависти».