Москва, 2 апреля, 2018, 10:24 — ИА Регнум. После выборов президента России в марте 2018 года 45% граждан ждут значительных изменений в жизни страны в ближайший год. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России 2018

При этом подавляющее большинство из них (87%) считают, что перемены будут положительными. Лишь 9% респондентов опасаются негативных перемен в стране.

Чаще всего изменения в худшую сторону ожидают 51% среди 60-летних и старше и 50% сельских жителей.

Реже негативных изменений в стране ждут молодые люди в возрасте 25—34-лет (39%) и жители мегаполисов (37%).

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Серьезные перемены в личной жизни граждане РФ прогнозируют существенно реже — 27% опрошенных.

При этом они также ожидают (86%), что изменения будут в лучшую сторону.

Большинство респондентов (65%) считает, что жизнь таких людей, как они, значимо не изменится.

Опрос проведен 17, 19 марта 2018 г. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента России состоялись 18 мата 2018 года.

На президентских выборах победил действующий глава государства Владимир Путин, за которого проголосовали 76,69% избирателей. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,77%), третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).

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