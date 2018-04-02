Челябинск, 2 апреля, 2018, 10:14 — ИА Регнум. В управлении по делам миграции Главного управления МВД России по Челябинской области утром 2 апреля прошли обыски. Комплекс мероприятий провели сотрудники полиции и ФСБ.

RobillardMichel Обыск

Информацию об обысках подтвердили в ГУ МВД России по региону. Других подробностей пока не сообщают. Между тем местные СМИ заявляют о задержании. Якобы под подозрение силовиков попал начальник одного из подразделений управления Владимир Белоносов, которому вменяют получение взятки.

Подробности дела силовики обещают позднее.

Отметим, случаи коррупции среди силовиков на Южном Урале не редкость. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2013 года был задержан на тот момент начальник управления ФМС России по региону Сергей Р. Изначально его заключили в СИЗО, но потом смягчили меру пресечения на домашний арест.

Приговор прозвучал 10 июня 2016 года. Центральный районный суд Челябинска назначил ему восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 30 млн рублей. С приговором он не согласился и подал апелляцию. Однако в ожидании решения по ней скончался в СИЗО.

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