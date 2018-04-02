Москва, 2 апреля, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Государство выполняет свои обязательства и, согласно размеру официальной инфляции, поднимает ежемесячные выплаты некоторым категориям пенсионеров, но такая мера в 2018 году вызывает довольно странное чувство — прирост на 200 рублей в День смеха (есть и другие названия) не кажется людям уместным, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационный центр «Митчелдин» Денис Друщляк.

Иван Шилов ИА REGNUM Нелегкая доля пенсионера

По его мнению, с одной стороны, такая прибавка дает ежемесячно дополнительные деньги, а с 2019 года уже на эту сумму будет сделан следующий перерасчет.

С другой стороны, добавляется совсем немного, но анонсируется как серьезная мера поддержки, поэтому накапливается раздражение, и многие винят в этом руководство страны, или американцев, или всех вместе. Надо посчитать и решить, есть у людей право требовать большего или они просто хотят больше.

«Что привлекает граждан в плане пенсий, так это веселые пенсионеры с Запада. А что не привлекает, так это возможности России по выпуску таких же за рубеж или при внутреннем туризме. Согласно методике для социальной пенсии от ОЭСР выплаты должны составлять 40−70% от минимальных зарплат.

Государство усредняет пенсии, но и так денег уже не хватает, поэтому налоги из бюджета страны идут на обеспечение самых неимущих и нуждающихся, те самые деньги из наших налогов и от продажи нефти и газа», — пояснил эксперт.

Так что получается, индексация идет только за счет налогов, которые нельзя поднимать (пока), а компании в России работают в условиях санкций и прессинга со стороны партнеров, поэтому лишними деньги не будут.

Конечно, можно заметить, что на некоторые статьи расходов все идет по высшему приоритету, но социальные расходы — это чистый убыток для государства, только часть которого может вернуться в виде потребительского спроса.

«В то же время вложения в инфраструктуру (мундиаль 2018 и Крымский мост, «Сила Сибири» и «Северный поток 2») и высокотехнологические отрасли (вооружение, АЭС, авиация, космос, интернет, станкостроение) дают стране те самые налоги, что потом идут на пенсионеров. Что тут можно сказать — мало собирают и мало платят, а вот кого винить?» — задается вопросом Друщляк.

Сразу можно оглядеться по сторонам и увидеть, что государству платят далеко не все, в 2017 году таких было около 20 миллионов. Что будет, если платить начнут все и это не будет сделано с помощью ФНС и карательных мер — ведь государству не нужно будет повышать налоги (платят-то те же самые люди и компании) и оно сможет платить больше пенсионерам (основной электорат с 2018 года, так как их количество превышает количество работающих).

«Если люди относятся к государству как к профанации, то почему они ждут другой реакции от него? Конечно, не все, но это далеко не пара-тройка человек. А те, кто платили налоги и вышли на социальную пенсию, получают на данный момент максимум от государства, и, к сожалению, ситуация быстро не изменится», — высказал свое мнение эксперт.

Напомним, в России каждый год 1 апреля государство повышает некоторые виды пенсий. С 1 апреля 2018 года вступило в силу постановление правительства, согласно которому социальные пенсии увеличатся на 2,9%.

Повышение затронет 3,9 млн человек, а средний размер пенсии будет увеличен на 255 рублей и составит 9062 рубля.

В Министерстве труда и социальной защиты страны подчеркивали, что на реализацию данной меры будет выделено из федерального бюджета около 9,7 млрд рублей, и это расчеты только в 2018 году.

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