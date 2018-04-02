Душанбе, 2 апреля, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Запрет на полеты в Таджикистан коснутся четырех российских авиакомпаний и 11 выполняемых ими маршрутов, соответствующие разрешения были отозваны авиационными властями страны, сообщил 2 апреля источник в одной из авиакомпаний.

Amy McTigue Взлет воспрещается

«Авиавласти Таджикистана со 2 апреля отзывают у нескольких российских авиакомпаний ранее выданные разрешения на выполнение полетов по 11 направлениям», — цитирует издание Avesta собеседника.

По его словам, запрет коснулся «Уральских авиалиний», «UTair», «Сибири», «Северного ветра». Допуски на полеты в Душанбе прекращены для рейсов из Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга, Самары и в Худжанд из Новосибирска и Санкт-Петербурга, Самары и Сургута.

По данным издания, ограничение работы компаний является ответной мерой Таджикистана на приостановление полетов авиакомпаний «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр» по некоторым направлениям в России.

1 апреля в пресс-службе «Сомон Эйр» сообщили, что вынуждены прекратить полеты в Россию на основании решения, принятого в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Отмечалось, что ограничение было установлено ввиду отсутствия подтверждения авиационными властями Таджикистана «заявок авиакомпании «Уральские авиалинии» на выполнение полётов в пункты на территории Таджикистана в полном объёме».

Добавим, что авиасообщение между двумя странами уже ограничивалось в апреле прошлого года. Тогда в Минтрансе России запретили несколько рейсов «Сомон Эйр» в ответ на отказ авиационных властей Таджикистана согласовать в полном объеме полеты компании «Ямал» из подмосковного Жуковского.

Одновременно были ограничены полеты «UTair» и «Уральских авиалиний».