Лос-Анджелес, США, 2 апреля, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Цифровая копия Мэрилин Монро появится в новом байопике, основой для 3D-модели стала британская актриса Сази Кеннеди, которая имеет невероятное сходство с покойной, об этом 1 апреля сообщил портал Daily Mail.

Мэрилин Монро

Идея фильма принадлежит продюсеру и сценаристу Кристоферу Онгаро, который известен благодаря своей работе над фильмом Spice Girls Spice World (его брат Саймон занимал пост менеджера поп-группы).

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Сообщается, что при создании 3D-копии было сделано более 3 тыс. снимков лица и тела Сази Кеннеди. Когда актриса стояла на платформе, её снимала 181 камера.

Ещё 60 были задействованы в процессе фиксации различных выражений лица, на которое были нанесены специальные маркеры. Ей также пришлось надевать спецкостюм для того, чтобы техника смогла произвести захват движений.

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Стоит отметить, что у 41-летней Сази Кеннеди была небольшая эпизодическая роль в фильме Дэни Вильнева «Бегущий по лезвию 2049».

Напомним, Мэрилин Монро умерла в 1962 году в возрасте 36 лет, причиной смерти стало острое отравление лекарствами, которые актриса использовала в качестве успокаивающих.