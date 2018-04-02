Москва, 2 апреля, 2018, 09:07 — ИА Регнум. По итогам сокращенной торговой недели нефть марки Brent успела отметиться на максимумах выше $70 и закрыться в минусе после трех недель непрерывного роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Сегодня, 2 апреля, баррель открылся небольшим гэпом вверх и стабилизировался, определяясь с дальнейшим вектором движения. В противовес рекордам по добыче сланцевой нефти в США сейчас выступают разговоры о продлении соглашения ОПЕК+ до середины 2019 года», — отметил эксперт.

В условиях продолжающегося вынужденного сокращения добычи в Венесуэле, которая переживает глубокий экономический кризис, такая перспектива вполне устраивает рынок. Особенно на фоне угрозы введения Вашингтоном повторных санкций в отношении Ирана, который в этом случае будет вынужден урезать экспорт.

«Также рынок энергоносителей ощущает на себе влияние проявления торгового протекционизма в мире. Опасения относительно разжигания торговой войны выливаются в страхи по поводу замедления темпов роста мировой экономики и, соответственно, ослабления глобального спроса на энергоносители», — пояснил Мащенко.

Под конец прошлой недели эти страхи поутихли, и азиатские площадки с утра чувствуют себя неплохо, несмотря на известия о том, что Китай ввел зеркальные меры в отношении Америки — Пекин повысил тарифы на импортные пошлины на 15−25%.

«В ближайшей перспективе котировки, вероятно, продолжат стремиться к отметке $70 и выше. На этой неделе такая возможность представится, если статистика по запасам и добыче в США не будет откровенно негативной для рынка, а экспортеры ОПЕК продолжат подогревать ожидания продления соглашения», — считает эксперт.

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