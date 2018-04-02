Москва, 2 апреля, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Рубль 30 марта продолжил восстанавливаться против иностранных валют, причем справился даже без поддержки рынка нефти, где торги не проводились по случаю Страстной пятницы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

За два дня российская валюта отыграла предыдущие потери и закрыла неделю без изменений, показав относительную стойкость перед лицом обострения на геополитическом фронте. Так, пара доллар/рубль сползла с максимумов в районе 57,80 рубля и обосновалась непосредственно под отметкой 57 рублей.

«Эскалация дипломатического конфликта из-за «дела Скрипаля» действительно снизила привлекательность рублевых активов в глазах иностранных спекулянтов, которые снижают ставки на рост рубля же третью неделю подряд.

Однако драматических движений или паники сложившаяся ситуация пока не создает, поскольку не затрагивает экономику или долговой рынок РФ», — полагает эксперт.

При ограниченном влиянии фактора внешней политики и в условиях высоких цен на нефть рубль воздерживается от более агрессивной просадки, хотя риски новых потерь сохраняются и могут реализоваться, если Запад не ограничится высылкой дипломатов.

«Если говорить о нефтяном факторе, здесь превалируют повышательные риски. Несмотря на дальнейший рост добычи на сланцевых месторождениях США, Brent продолжает стремиться к отметке $70 за счет спекуляций на тему пролонгации соглашения, введения санкций против Ирана и дальнейшего падения объемов производства в Венесуэле», — пояснил Ковалев.

Что касается доллара, его самочувствие в последнее время улучшилось, валюта выглядит более стабильной. Однако в силу сдержанности регулятора США, который не хочет торопиться с четырехкратным повышением ставки в этом году, потенциал ралли доллара ограничен.

«Повлиять на ожидания по ставкам могут ключевые данные по американской занятости в конце этой недели. В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль может обосноваться в диапазоне 56,70−57,40 рубля», — считает эксперт.

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