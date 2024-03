Вашингтон, 2 апреля, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Неизвестные хакеры похитили данные владельцев более 5 млн банковских карт, использовавшихся при покупке товаров в магазинах американских компаний Saks Fifth Avenue, Saks Off Fifth и Lord & Taylor. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на исследование компании Gemini Advisory.

Специалисты компании отмечают, что данные граждан были похищены с помощью программного обеспечения (ПО), встроенного в кассовые аппараты магазинов названных фирм.

По мнению экспертов, за атакой стоит одна из хакерских группировок, которая уже выставила 125 тыс. данных на продажу.

Утечка персональных данных клиентов американских компаний стала одной из самых крупных за последнее время.

