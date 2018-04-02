Москва, 2 апреля, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 30 марта открылись ростом по курсам иностранных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. В первой половине торговой сессии пара доллар/рубль повышалась до 57,45 руб., евро/рубль — до 70,86 руб.

ИА REGNUM Рубль

По случаю пасхальных праздников большинство бирж не работало, включая нефтяной рынок. Торговые объемы на Московской бирже были ниже средних значений.

В условиях тонкого рынка рублю удалось отыграть у доллара и евро все дневные потери и закрыть день в плюсе. Причем на Форекс основные валюты торговались в боковых трендах. Курс доллара снизился до 57,03 руб., курс евро — до 70,27 руб.

Пятничные колебания я не воспринимаю серьезно для анализа рынка, поскольку нефтяной рынок не работал и торговые объемы на Мосбирже были ниже средних значений.

Хоть российская валюта успешно отражает внешнеполитический негатив, но в апреле возможно её ослабление.

Спусковым крючком к ослаблению, скорее всего, выступит индекс RGBI, когда его значение опустится ниже 144,25. Текущее значение 144,98.

По понедельникам валютные пары часто движутся против пятничного движения, поэтому, несмотря на дорожающую нефть в Азии, можно предположить восходящую коррекцию курса доллара до 57,44 руб., курса евро — до 70,77 руб.

Напомним, 30 марта по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 11 коп. (-0,20%), до 57,14 руб., курс евро — на 4 коп. (-0,06%), до 70,47 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (-33,33%), евро/рубль — 268,2 млн евро (-57,12%).

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