Челябинск, 2 апреля, 2018, 07:04 — ИА Регнум. В Челябинской области, как и по всей стране, главной темой стала трагедия в торгово-развлекательном центре города Кемерова «Зимняя вишня». Выяснилось, что торгово-развлекательные центры региона не проверялись несколько лет. Причиной стали так называемые надзорные каникулы для малого и среднего бизнеса. Один из ТРЦ и вовсе несколько лет работал нелегально. Закрыть его удалось спустя больше чем через год.

helst1 Сердце из камня

«Почитайте эсэмэски детей, звонки их послушайте»

В понедельник, 26 марта, руководители Челябинска и области заявили о мерах, которые должны быть приняты после пожара в Кемерове, унесшего, как известно сейчас, жизни 64 человек, среди которых 41 ребёнок. Глава города Евгений Тефтелев поручил своим подчинённым встретиться с руководителями ТРЦ и попросить их проверить свои постройки на предмет противопожарной безопасности и аварийных выходов. Ещё жёстче высказался губернатор области Борис Дубровский. Своему заместителю Олегу Климову он поручил заняться проверками ТРЦ. Учитывая то, что такие проверки не проводились с 2015 года, решение более чем своевременное.

Особое внимание Дубровский поручил уделить состоянию противопожарной сигнализации. А в начале аппаратного совещания, говоря о погибших в пожаре детях, заметно волнуясь, изрёк:

«Почитаем давайте их эсэмэски, их звонки послушаем, как они прощались со своими родителями. Может быть, у кого-то чего-то дрогнет, и в результате будут приняты правильные решения».

Видимо, он намекал на то, что безопасность зависит не столько от зданий, сколько от людей, от тех решений, которые ими принимаются. Жадность, халатность и коррупция вряд ли положительно влияют на этот процесс. Может ли что-то заставить дрогнуть сердца людей, принимающих ключевые решения?

Отреагировали на трагедию в Кемерове и жители Южного Урала, далёкие от коридоров власти. На форумах и в соцсетях развернулись бурные дискуссии о безопасности местных торгово-развлекательных комплексов. А журналисты некоторых СМИ провели свои проверки отдельных ТРК. Результаты во многих случаях трудно назвать утешительными.

Среди ТРЦ, которые вызвали у некоторых горожан обеспокоенность, значатся «Урал», «Алмаз», «Горки» и многие другие. Впрочем, в большинстве из ТРК отмечают: к неожиданностям готовы и эвакуация посетителей должна пройти в штатном режиме.

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Место скорби

После трагедии в Кемерове во многих городах России образовались стихийные мемориалы. Сотни, тысячи людей несли туда цветы, игрушки, свечи.

В Челябинске временный мемориал появился на Алом поле, возле памятника Орлёнку. 26, 27 и 28 марта жители и гости города приходили туда выразить свою солидарность и разделить боль с теми жителями Кузбасса, которые потеряли в этом пожаре своих близких. Можно сказать без преувеличения: трагедия коснулась каждого.

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В день общенационального траура, 28 марта, по пешеходной Кировке прошли тысячи людей. Траурное шествие объединило пожилых, молодёжь, студентов, рабочих… И стар, и млад собрался здесь, чтобы поддержать жителей Кемеровской области.

Громкие дела

В середине ушедшей недели под пристальное внимание силовиков попали представители власти из города Миасса. После обысков были задержаны начальница отдела дошкольного образования муниципального казенного учреждения Миасского городского округа «Образование» Татьяна Баева и депутат городского Совета депутатов Николай Рындин. С ними под каток следствия попал эксперт-оценщик Сергей Богатырев.

Всем им предъявили обвинения в получении взятки. Следствие полагает, что преступление было совершено в 2017 году. Якобы перечисленные выше обвиняемые и один из местных жителей приобрели за счёт бюджетных денег по завышенной стоимости торговое помещение, чтобы разместить там детский сад. При этом здание якобы было оценено на основании фиктивной экспертной оценки. За такие действия они, как полагает следствие, получили взятку в размере более 8 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники областного управления ФСБ России. Известно, что депутат и чиновница отправлены в СИЗО. Расследование дела продолжается.

А 28 марта Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему министру социальных отношений Олегу Б. и предпринимателю Ирине К. Министра признали виновным в растрате более 38 млн бюджетных средств, а предпринимателю вменили пособничество в растрате.

Преступление было совершено в период с декабря 2013 по февраль 2014 года. Экс-министр по приговору суда получил шесть лет условно, а бизнесвумэн — пять лет. Также они должны уплатить штраф: соответственно 900 тыс. и 800 тыс. рублей.

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Судьба дольщиков

В Челябинске скоро будут сданы ещё два дома для дольщиков компании «Речелстрой». Таким образом, с учётом введённого в декабре дома, их уже три.

Строительство вместо фирмы «Речелстрой» ведёт компания «Западный Луч». Представители областного правительства отмечают, что уже идёт строительство четвёртого дома из первой очереди.

Всего, с учётом скорректированных осенью 2017 года планов, необходимо возвести 11 домов. Три уже готовы.

А тем временем дольщики снова вышли на пикеты. Их гнев был обращён к находящемуся в СИЗО депутату гордумы и руководителю «Речелстроя» Андрею Пязоку. Люди требуют от него не чинить «Западному Лучу» преград в строительстве жилья.

Появились на ушедшей неделе и новости по перспективам дольщиков жилого комплекса «Яркая жизнь». Инвестор для строительства части объектов найден, а один из совладельцев, находящийся в США, объявлен в международный розыск.

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Спортскандал

В Челябинске возник очередной скандал с участием чиновников от спорта. В ходе прошедшего на площадке ОНФ заседания по теме «Проблемы массового спорта в регионе» были рассмотрены факты необдуманных, как считают активисты, действий чиновников при оптимизации спортшкол летом 2017 года. По итогам круглого стола было принято решение написать обращение в прокуратуру Челябинской области. Общественников возмутило то, что при заявленных чиновниками прозрачных мерах документы людям так и не показали. При этом в ходе оптимизации был закрыт уникальный детский тренажерный зал, а воспитанники вынуждены подстраиваться под коммерческие интересы других клубов.

Кроме того, на днях был запущен процесс увольнения руководителей спортшкол. Так, под каток попал директор спортшколы «Конас» Олег Строгонов. Эта школа была создана 30 лет назад усилиями самого Строгонова и его соратников.

«Фактически этими действиями сорвано празднование юбилея спортивного учреждения. Меня убивает бесчеловечность увольнения накануне праздника и то, что это ставит под удар развитие карате в Челябинской области и выступление сборной команды РФ в 2020 г. на Олимпийских играх в Токио», — отметил президент Федерации карате Челябинской области Владимир Филичкин.

Кроме прокуратуры активисты обратились в правительство региона и к главе Челябинска Евгению Тефтелеву. Они просят разобраться в ситуации вокруг увольнения заслуженного человека. По их мнению, работодатель злоупотребил нормой трудового права — трудовой договор со Строгоновым расторгли без объяснения причин.

Нелегальный ТРЦ

И снова о торгово-развлекательных комплексах. 29 марта было опечатано здание ТРК «Хоум». Это сделали судебные приставы на основании решения суда.

Поводом послужило то, что ТРК работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. При этом обратим внимание на то, что об этом прокуратуре было известно больше года назад. Ещё в 2016 году она подала в областной Арбитражный суд заявление с требованием оштрафовать ООО «Строительное управление 808» за эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию. Суд удовлетворил эти требования. ООО было оштрафовано на 20 тыс. рублей.

А летом 2017 года ответчиками стали ООО «Строительное управление 808» и ООО «Хоум». В Калининском районном суде прокуратура потребовала закрыть ТРК. Однако 27 октября 2017 года получила отказ.

Отказное решение было обжаловано в облсуде. 1 марта оно было отменено. И издано новое. На основании которого ТРК и был закрыт. Чтобы его открыть снова, потребуется предъявить разрешение на ввод в эксплуатацию.

ТРК закрыли, но вопросы остались. Надзорным органам больше года было известно о том, что этот комплекс работал, по сути, нелегально. И тем не менее он функционировал. И государство долгие месяцы ничего не могло реально сделать для остановки его работы. Может, в законодательстве нужно что-то изменить?

Подробности: В Челябинске торгово-развлекательный центр несколько лет работал нелегально