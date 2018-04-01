Лондон, 1 апреля, 2018, 20:48 — ИА Регнум. Футболисты «Челси» на своем поле уступили «Тоттенхэму» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 1 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 1:3.

(сс) AnnRos Футбол

В составе гостей голевыми действиями отметились Деле Алли (дубль) и Кристиан Эриксен. У хозяев поля мяч забил Альваро Мората.

В чемпионате Англии «Челси» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. Клуб «Тоттенхэм Хотспур», набравший 64 балла, находится на четвертой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 32-й тур

«Челси» (Лондон) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 1:3.

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