Санкт-Петербург, 1 апреля, 2018, 18:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в Вербное Воскресенье, 1 апреля, состоялось праздничное богослужение в Исаакиевском соборе и крестный ход с участием воспитанников воскресных школ Санкт-Петербургской епархии.

Дарья Драй ИА REGNUM Верба

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий

Божественную литургию в честь праздника Входа Господня в Иерусалим возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Ему сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, ключарь собора протоиерей Алексий Исаев, архимандрит Алексий (Ганьжин) и другие священнослужители Санкт-Петербургской епархии. Как напоминают в православном приходе Исаакиевского собора, богослужение и крестный ход продолжают традиции празднования Вербного Воскресенья, существовавшие в России до начала XVIII века.

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий

Дарья Драй ИА REGNUM Божественная литургия

«В то время Вход Господень в Иерусалим праздновался с особой торжественностью и сопровождался многоголосным пением, многолюдным крестным ходом с «шествием на осляти». Это шествие символически напоминало описанное в Евангелии событие <…> Традиция прервалась при императоре Петре I и была возрождена в Санкт-Петербурге в 2014 году», — отмечается на сайте прихода. Богослужение сопровождалось пением хора Исаакиевского собора, детского хора Санкт-Петербургской митрополии и детско-юношеского хора Владимирского собора. Среди молящихся были замечены вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, депутат Госдумы Михаил Романов.

Дарья Драй ИА REGNUM Церковное песнопение

Дарья Драй ИА REGNUM Дети воскресных школ Санкт-Петербургской епархии

Дарья Драй ИА REGNUM Маленькая казачка

Дарья Драй ИА REGNUM Воспитаница воскресной школы

Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской епархии РПЦ, по завершении праздничной службы был совершен крестный ход вокруг собора с подобием «шествия на осляти». Сначала следовала запряженная лошадью повозка с детьми, за ней шли дети-хоругвеносцы, детские хоры и все молящиеся. Специально для шествия в Петербурга с Ближнего Востока были доставлены три тысячи пальмовых ветвей, ведь этот праздник также известен как Пальмовое воскресенье.

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход в Вербное воскресенье

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход в Вербное воскресенье

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход в праздник Входа Господня в Иерусалим

Директор ГМП «Исаакиевский собор» Юрий Мудров в честь 200-летия начала строительства главного храма Санкт-Петербурга преподнес митрополиту памятную медаль.

«Думаю, это самый красивый храм России. Он строился сорок лет.-Его сооружали скульпторы, живописцы, архитекторы, каменотесы. Здесь трудились великие мастера — Огюст Монферран и Карл Брюллов, которые стали русскими. Проходят столетия, а он не меркнет», — цитирует слова директора музея церковное ИА «Вода живая».

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход в праздник Входа Господня в Иерусалим

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

Вход Господень в Иерусалим — праздник, установленный в память торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим на осленке. В этот день совершается освящение пальмовых ветвей — в знак того, что ими устилали дорогу Иисусу жители Иерусалима. В России их заменяют вербы.