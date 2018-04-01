Москва, 1 апреля, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Аману Тулееву, который сегодня, 1 апреля, сложил с себя полномочия губернатора Кемеровской области, и поблагодарил его за работу на посту главы региона. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Forumdaily.com Президент России В.В.Путин

«Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», — рассказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Тулеев подал президенту прошение об отставке по собственному желанию. Он также выпустил видеообращение, в котором сказал, что не может далее руководить Кемеровской областью с тем тяжелым грузом, который оставила после себя трагедия в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня».

Путин принял отставку Тулеева и назначил временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея Цивилёва.