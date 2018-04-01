Москва, 1 апреля, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Сергей Цивилёв, который совсем недавно был назначен вице-губернатором Кемеровской области по прямому указанию Москвы, в воскресенье, 1 апреля, стал временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

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Этим же указом была принята отставка губернатора-долгожителя Амана Тулеева, который возглавлял Кемеровскую область с 1997 года.

«Среди плюсов назначения Сергея Цивилева то, он — производственник, знает изнутри угольную отрасль, базовую для Кемеровской области, — считает президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Кроме того, Сергей Цивилев имеет серьезную лоббистскую поддержку на федеральном уровне. Эффект нового лица — тоже плюс. Потом все-таки, он уже месяц работает в Кузбассе, то есть входит на позицию врио губернатора не с колес, уже успел получить первое представление о ситуации в регионе», — подчеркивает Евгений Минченко.

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что у Сергея Цивилева, «конечно, есть проблема с коммуникативными умениями».

«Но, я думаю, это дело наживное, и вопрос времени», — отмечает Евгений Минченко.

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