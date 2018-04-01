Москва, 1 апреля, 2018, 12:26 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Российской Федерации социальные пенсии проиндексированы на 2,9%. Соответствующее постановление выпустило правительство России.

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Согласно тексту постановления, средний размер социальной пенсии в России увеличивается на 225 рублей — до 9062 рубля. По оценкам правительства, повышение пенсии касается 3,9 млн человек.

Кроме того, незначительно увеличены пособия для детей-инвалидов и детей, лишившихся одного или обоих родителей, а также выплаты пенсионерам, которым не хватило трудового стажа для назначения страховой пенсии.

Также постановление подразумевает индексацию пенсий ветеранов Великой Отечественной войны, военных, проходивших службу по призыву, и других льготных категорий граждан.

Уточняется, что пенсии по государственному обеспечению будут увеличены независимо от того, работает их получатель или нет.

Министерства труда и социальной защиты населения сообщило, что для обеспечения индексации социальных пенсий на 2,9% из федерального бюджета выделено около 9,7 млрд рублей.

Напомним, социальная пенсия — это государственная денежная выплата, носящая регулярный характер, которая выплачивается гражданам, признанным нетрудоспособными, которые вследствие каких-либо причин не имеют права на страховую пенсию.