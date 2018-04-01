Москва, 1 апреля, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отправил Амана Тулеева в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Sfo.gov.ru Владимир Путин и Аман Тулеев

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев.

Напомним, ранее Тулеев обратился к президенту России с заявлением о досрочном уходе в отставку. А в своём видеообращении он подчеркнул, что морально не может работать «с таким тяжелейшим грузом».

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Напомним, Аман Тулеев был губернатором Кемеровской области с 1997 года. А в руководстве региона он находился с 1990 года.

В очередной раз на пост губернатора его избрали 13 сентября 2015 года. Свои голоса ему отдали 96,69% избирателей.

Срок полномочий Амана Тулеева истекал в 2020 году. Но 25 марта 2018-го произошёл смертельный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

При этом Тулеев, по словам представителей его пресс-службы, отказался приехать на место трагедии, чтобы не создавать помех своим кортежем. Это вызвало в регионе бурю негодования. На митинге 27 марта жители Кемерова потребовали его отставки.