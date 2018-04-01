Сантьяго, 1 апреля, 2018, 09:27 — ИА Регнум. У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Angelo_Giordano Землетрясение

Сообщается, что подземные толчки у берегов Чили были зафиксированы в 01:14 по времени UTC (04:14 по московскому времени).

Установлено, что очаг землетрясения залегал на глубине 9,5 км.

Информация о жертвах или пострадавших, а также разрушениях не поступала.

Угроза цунами не объявлялась.