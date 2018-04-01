Москва, 1 апреля, 2018, 08:40 — ИА Регнум. В последние дни про Амана Тулеева писали и говорили много плохого, а сейчас, после отставки, осмелеют очень многие из тех, что еще несколько дней назад побоялись бы ему слово поперек сказать, в глаза взглянуть, отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Kremlin.ru Аман Тулеев. 2013

«Теперь они будут смело кричать ему оскорбления в спину. Да, уже начали, когда стало ясно, что отставки не избежать: стали бросать ему в лицо награды, которые когда-то получали из его рук и которыми хвастались. Предупреждаю сразу: я так делать не буду. Я и раньше высказывался о Тулееве только уважительно, и не собираюсь изменять своей привычке», — написал он в соцсети.

Тулеев всегда относился с огромным уважением к власти, как к чему-то сакральному, указал Горелкин.

«Но внешние атрибуты власти: деньги, роскошь, дорогие капризы — были ему непонятны. Это один из последних политиков советской школы. И таким он останется для меня, даже когда уже не будет губернатором», — написал он.

«А еще, что бы сейчас ни говорили, этот человек по-настоящему любил Кузбасс. Эта земля была для него родной, и он был тут хозяином, а не временщиком. За это его можно только уважать», — отметил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», унесшей жизни детей, Тулеев обратился с видеообращением, где завил о намерении уйти в отставку.

«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя», — сказал Тулеев.

Губернатор добавил, что «сделал всё, что мог» относительно пожара в торговом центре в Кемерове.