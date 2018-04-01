Дамаск, 1 апреля, 2018, 05:50 — ИА Регнум. Освобождение из плена более 30 заложников стало результатом операции в пригороде Дамаска Восточная Гута. Об этом сообщил журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Aziz1005 Гута, город в Сирии

По его словам, речь идет о беспрецедентной по своим масштабам операции. Удерживаемые боевиками 34 заложника освобождены из плена.

Он рассказал, что для жителей сирийского города Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин. Здесь развернуты элементы инфраструктуры, позволяющие оказать людям необходимую помощь.

За сутки 31 марта коридором воспользовались 128 человек. С 28 февраля из Думы через гуманитарный коридор вышли 29 230 человек. За время действия гуманитарных пауз при решающем участии Центра по примирению Восточную Гуту покинули 153 140 человек, отметил Евтушенко.

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