Кардифф, Великобритания, 1 апреля, 2018, 03:51 — ИА Регнум. Поединок между Александром Поветкиным и Дэвидом Прайсом завершился победой российского боксёра. Об этом сообщает «Матч-ТВ».

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Бой состоялся 31 марта в британском Кардиффе. В третьем раунде Поветкину удалось отправить соперника в нокдаун, однако через некоторое время в нокдауне оказался сам российский боксер.

В пятом раунде Поветкин сбил Прайса с ног мощным ударом слева. Британскому боксёру потребовалась помощь — ему принесли кислородную маску.

Таким образом, 38-летний Поветкин отстоял пояса WBA Inter-Continetal и WBO International. На его счету — 34 победы по итогам 35 выходов на профессиональный ринг.

Для 34-летнего Прайса поражение стало пятым в карьере. Во всех случаях он проигрывал, оказавшись в нокауте.

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