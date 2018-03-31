Берн, 1 апреля, 2018, 00:54 — ИА Регнум. Пять человек пропали в швейцарских Альпах, попав под снежную лавину. Об этом сообщает радио Rottu Oberwallis.

Pxhere.com Лыжник

ЧП произошло 31 марта неподалеку от курорта Фишеральп в кантоне Вале. По предварительным данным, группа туристов каталась на лыжах вне предусмотренной трассы.

Во время схода лавины лыжников засыпало снегом. На место направлены спасатели.

Представитель полиции кантона Матиас Фолькен сообщил, что поисковую операцию затрудняет плохая погода.

Как сообщало ИА REGNUM, сезон 2017 — 2018 года в Альпах из-за погодных условий сопровождается многочисленными сходами лавин. Как следствие, чаще происходят трагедии с участием туристов.

Так, 18 марта в районе Валлон-д'Арби в швейцарском кантоне Вале были обнаружены погибшими двое французских граждан. Тела лыжников 20 и 25 лет находились под шестиметровым слоем снега вдали от горнолыжных трасс.

2 марта группу горнолыжников накрыла лавина во французских Альпах. Сообщалось о четырех погибших, одном пострадавшем и одном пропавшим без вести. Трагедия произошла в отдаленном районе национального парка Меркантур.

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