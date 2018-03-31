Киев, 31 марта, 2018, 23:10 — ИА Регнум. 60 российским дипломатам, которые были высланы из США, запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«СБУ запретила въезд на Украину 60 гражданам РФ, которые были высланы из США (…), — говорится в сообщении. — Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 марта администрация президента США Дональда Трампа приняла решение закрыть генконсульство РФ в Сиэтле и выслать из страны 60 российских дипломатов. Поводом для таких действий Вашингтона послужило сфабрикованное властями Великобритании дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

29 марта Россия была вынуждена принять ответные меры.

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