Москва, 31 марта, 2018, 22:42 — ИА Регнум. Московский «Спартак» на своем поле переиграл «Тосно» из Ленобласти в матче двадцать четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 31 марта на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1.

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В составе столичной команды голевыми действиями отметились полузащитник Лукас Фернандо и Луис Адриано. У гостей мяч забил Павел Погребняк.

После двадцати четырех матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. Клуб «Тосно», набравший 23 балла, находится на пятнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 24-й тур

«Спартак» (Москва) — «Тосно» (Тосно) — 2:1.

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