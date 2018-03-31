Париж, 31 марта, 2018, 21:43 — ИА Регнум. Во Франции потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает Crash Aerien на странице в соцсети Twitter.

Легкомоторный самолёт

ЧП произошло в субботу, 31 марта, около города Сен-Шамон. По последним данным, в результате инцидента погибли 2 человека.

«Двухмоторный самолет упал на автостраду», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины происшествия.

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