Химки, Московская область, 31 марта, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Московское «Динамо» на своем поле переиграло тульский «Арсенал» в матче 24 тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 31 марта на стадионе «Арена Химки» в Химках, завершилась со счетом 2:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились защитник Владимир Рыков и полузащитник Федор Черных. У гостей мяч забил нападающий Артем Дзюба.

Московское «Динамо» пока занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Клуб «Арсенал», набравший 32 балла, находится на седьмой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 24-й тур.

«Динамо» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 2:1.

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