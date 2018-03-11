Воскресенье, 11 Марта 2018 года
21:51:55 МСК

«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью

Спорт

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0 : 0

«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью
Иллюстрация: Oddsfan.dk
Ничья

Ростов-на-Дону, 11 марта 2018, 16:57 — REGNUM  Футболисты «Ростова» (Ростов-на-Дону) на своем поле сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче двадцать второго тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 0:0.

Игроки обеих команд по ходу матча создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После двадцати двух матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Клуб «Ростов», набравший 26 баллов, находится на десятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 22-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0: 0.

Читайте также: «Рубин» переиграл «Тосно» в матче чемпионата России

А также: «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат России по футболу

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить