Амстердам, 31 марта, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили планирует вернуться на Украину. Об этом он сам рассказал в прямом эфире на телеканале NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его словам, он не намерен переходить «горные тропы» и «прорывать колючую проволоку», а просто «сядет в самолет».

«Как только в центре Киеве соберется много людей — я обязательно в тот же день вернусь, — отметил Саакашвили. — Я сяду в самолет и просто прилечу в «Борисполь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили задержали в ресторане «Сулугуни» в Киеве 12 февраля. Политика доставили в аэропорт и отправили самолетом в Польшу. Оказавшись там, он заявил, что «намерен объехать всю Европу».

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