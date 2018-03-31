Калуга, 31 марта, 2018, 18:18 — ИА Регнум. В Калужской области вынесен приговор в отношении преступников, занимавшихся сбытом поддельных денежных средств на территории Тверского и Калужского регионов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как сообщил 31 марта ИА REGNUM заместитель прокурора Сухиничского района Калужской области Максим Сорокин, судебным следствием установлено, что 33-летний житель посёлка Лесные Поляны Московской области, в период с января по октябрь 2016 года, из корыстных побуждений, с целью последующего сбыта, приобрёл у неустановленного лица поддельные банковские билеты ЦБ РФ достоинством 5 000 рублей.

С целью реализации своего преступного умысла, злоумышленник привлёк своего знакомого, 31-летнего жителя Москвы, имеющего в личном пользовании автомобиль. Вступив в преступный сговор, в октябре 2016 года, злоумышленники поехали в город Конаково Тверской области, где в различных торговых точках, не оборудованных аппаратами по проверке подлинности купюр, путём приобретения товаров на незначительные суммы, сбыли пять поддельных купюр достоинством по 5 тыс. рублей.

Спустя несколько дней, продолжая свои преступные действия, находясь в городе Сухиничи Калужской области, осужденный привлек к участию еще одного своего знакомого — 30-летнего жителя Саратовской области. Напарники сбыли ещё 5 поддельных купюр достоинством по 5 тыс. рублей.

Всем участникам незаконного сбыта поддельных денежных средств судом назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Основной фигурант, организовавший данные преступления получил 2 года 6 месяцев лишения свободы, а его подельники по 1 году 6 мес. лишения свободы.

Читайте также: В России сократился объем фальшивых денег

А также: В Калужской области задержаны фальшивомонетчики из Подмосковья