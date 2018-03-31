Бишкек, 31 марта, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Новым председателем «Социал-демократической партии Кыргызстана» избран экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Такое решение принято по итогам съезда политического блока сегодня, 31 марта, пишет «АКИpress».

President.kg Алмазбек Атамбаев

Участие в мероприятии приняли 179 из 191 приглашенных делегатов. Среди участников съезда числятся бывшие советники главы государства Фарид Ниязов и Икрамжан Илмиянов, бывшие мэры киргизской столицы Иса Омуркулов и Албек Ибраимов, мэр Джалал-Абада Салайдин Авазов, экс-мэр Джалал-Абада Азамат Арапбаев, бывший министр энергетики и промышленности Осмонбек Артыкбаев, депутат Дастан Бекешев, а также ряд других известных киргизстанских политиков и общественных деятелей.

Сам Алмазбек Атамбаев объяснил свое возвращение в политику желанием помочь «Социал-демократической партии» подготовиться к парламентским выборам, которые запланированы на 2020 год.

«Моя задача не власть. Если бы хотел власти, то через референдум внес бы изменения в Конституцию. Мне много обращались, просили, чтобы я остался еще на один срок. Но я этого не сделал», — цитирует экс-президента госагенство «Kabar».

Также новоизбранный лидер партии власти заявил о том, что не намерен претендовать на кресло главы кабинета министров Киргизии.

«Я считаю, что сегодня работает хороший премьер-министр [Сапар Исаков]. Энергичный и молодой. Он, может быть, ошибается, но этот человек, который что-то делает. В стране должно быть несколько системных партий, которые могли бы в будущем надолго оставаться», — резюмировал он.

Заседание не обошлось без казусов. Так, четверо представителей партии власти, прибывших из Ошской области, заявили, что не смогли попасть на мероприятие, поскольку выяснилось, что этих делегатов нет среди приглашенных гостей.

Между тем, в секретариате СДПК подчеркнули, что все делегаты прошли регистрацию, а потому, возможно, это была провокация.

Также представители политблока сообщили, что вопреки слухам никто из делегатов не покидал заседание партии в знак протеста против избрания Алмазбека Атамбаева лидером социал-демократов. Некоторые участники мероприятия уехали сразу же после съезда, решив не дожидаться обеда, уточняет «Knews».

ИА REGNUM напоминает, что Алмазбек Атамбаев являлся одним из лидеров «Социал-демократической партии Кыргызстана» с момента ее основания в октябре 1993 года и до декабря 2011 года, когда он был избран на должность президента Киргизии. Также следует отметить, что он был одним из инициаторов создания этого политического блока.

В период с декабря 2011 года и до настоящего момента обязанности председателя социал-демократов исполнял бывший лидер фракции СДПК в парламенте Киргизии пятого созыва Чыныбай Турсунбеков.

Отметим, что действующий президент Киргизии также состоял в «Социал-демократической партии Кыргызстана» до момента избрания на должность главы государства в октябре 2017 года. Также он является фактическим преемником Алмазбека Атамбаева на этом посту.