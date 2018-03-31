Москва, 31 марта, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что число высылаемых из страны британских дипломатов увеличивается до 50 человек. Об этом она написала сегодня, 31 марта, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

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Захарова напомнила, что Лондон, который совершенно бездоказательно обвиняет Россию в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии, принял решение о высылке 23 российских дипломатов.

Москва в ответ приняла решение выслать такое же число сотрудников британского посольства.

Однако британцы на этом не остановились и провели масштабную кампанию по высылке российских дипломатов из стран Евросоюза и рядя других государств.

Уже в ответ на эти недружественные действия Лондона Москва потребовала от британской стороны в течение месяца сократить количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств в России так, чтобы оно соответствовало числу российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в Соединенном королевстве.

«Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны», — пояснила Захарова.