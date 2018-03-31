Берлин, 31 марта, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко обрушился с критикой на защитников проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 31 марта, пишет Deutsche Welle.

Ceskatelevize.cz Президент Украины Порошенко

Порошенко прямо заявил, что те, кто поддерживает строительство трубопровода «Северный поток — 2», являются «сообщниками России в гибридной войне».

Особенно возмущает Порошенко тот факт, что в результате реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» Украина будет ежегодно терять по $2 млрд в виде пошлин, которые Киев взимал с транзита российского газа в страны Евросоюза.

Кроме того, Порошенко считает, что запуск «Северного потока — 2» приведет к тому, что российское публичное акционерное общество (ПАО) «Газпром» уменьшит объемы поставок газа на Украину.

Это заявление Порошенко особенно странно, так как он неоднократно говорил, что Украина собирается полностью избавиться от российского газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало разрешение на строительство трубопровода. Германские власти подчеркнули, что не видят помех для удовлетворения запроса о прокладке «Северного потока — 2» по морскому дну.

Напомним, ряд стран Восточной Европы, и прежде всего Польша и Украина выступают категорически против строительства «Северного потока — 2». Запуск этого газопровода лишит эти страны валютных поступлений от пошлин на транзит российского газа в страны ЕС. Кроме того, Варшава и Киев потеряют существенный рычаг давления на Москву в виде возможной блокировки транзита и задирания транзитных пошлин.

Кроме того, сорвать строительство «Северного потока — 2» хотят США, которые прямо заявляют, что совершенно не хотят сближения России и Евросоюза.